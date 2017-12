Taylor Swift koopt huis voor zwangere, dakloze fan MVO

16u22 2 Photo News Taylor Swift Celebrities Een waar kerstverhaal: Taylor Swift (28) kocht stiekem een huis voor een zwangere, dakloze fan. Het meisje in kwestie, genaamd Stephanie, maakte dat nieuws bekend op sociale media.

"Ik ben al een tijdje aan het overwegen of ik dit verhaal moet vertellen," steekt ze van wal. "Maar ik heb beslist om toch met jullie te delen wat Taylor voor mij heeft gedaan. Wat velen van jullie niet weten, is dat ik acht maanden van mijn zwangerschap dakloos ben geweest."

Op straat gezet

"Om een lang verhaal kort te maken: ons eerste appartement werd afgekeurd wegens gezondheids- en veiligheidsredenen, dus mijn vriend en ik waren alles kwijt. Om het allemaal nog erger te maken, verloor Matthew in die periode ook zijn job. Mijn moeder heeft dat via sociale media aan Taylor verteld, en vroeg of ze iets wilde doen opdat ik me weer speciaal zou voelen. Ik zou namelijk naar één van haar shows gaan kijken, in Manchester."

Uit de goot getrokken

Die boodschap viel niet op dovemansoren bij Swift, die het gezin na het concert meenam naar haar kleedkamer. "Taylor zei me: Stephanie, je bent al lange tijd een deel van mijn leven," de zangeres heeft namelijk een goed contact met verschillende fans, via sociale media. "Je had me om hulp kunnen vragen, maar dat deed je niet. Je moeder heeft het me verteld. In eerste instantie zei ze me dat ze mijn ticket voor de show die avond wilde terugbetalen, maar uiteindelijk heeft ze een huis voor ons gekocht, en alles wat ik nodig had voor mijn baby. "Ze zei: Ik wil dat je geniet van je kindje, zonder dat je je zorgen moet maken om spullen."

Tot op de dag van vandaag kan Stephanie nog altijd niet geloven wat er gebeurd is. "Die dag heeft ze me bij de hand genomen en uit de goot getrokken," sluit ze haar bericht af. "Ik zal daarom altijd van haar houden."