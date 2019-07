Taylor Swift is de best verdienende celebrity van 2019 TK

10 juli 2019

19u43

Bron: ANP 0 Celebrities Taylor Swift heeft het afgelopen jaar het meeste geld verdiend van alle celebrities. De 29-jarige zangeres mocht maar liefst 185 miljoen dollar (164 miljoen euro) toevoegen aan haar fortuin en staat daarmee bovenaan de Forbes-lijst van ‘best verdienende celebrities van 2019'.

Het zal de zangeres waarschijnlijk deugd doen dat ze Kylie Jenner en Kanye West heeft afgetroefd. De realityster en de rapper staan met respectievelijk 170 miljoen en 150 miljoen aan inkomsten op de tweede en derde plek in de lijst. Swift staat niet bepaald op goede voet met de Jenner-Kardashian-clan. Taylor, Kanye en zijn vrouw Kim Kardashian gingen de afgelopen jaren verschillende keren met elkaar in de clinch, onder meer over een videoclip en beledigende teksten.

Taylor heeft haar riante inkomen vooral te danken aan haar lucratieve Reputation Stadium Tour. Het is overigens niet de eerste keer dat Taylor de beroemde lijst van Forbes aanvoert. In 2016 was de zangeres ook al de best verdienende ster van het jaar. Vorig jaar was bokser Floyd Mayweather de best verdienende in de ranking.