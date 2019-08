Taylor Swift is de best betaalde vrouwelijke artiest ter wereld KD

27 augustus 2019

10u00

Bron: Forbes 0 Celebrities Taylor Swift rijgt het goede nieuws aan elkaar. Haar album ‘Lover’ breekt verkooprecords, ze schoot de hoofdvogel af op de MTV VMAs en nu kroont Forbes haar tot de best betaalde vrouwelijke artiest van het afgelopen jaar. De zangeres verdiende ongeveer 166 miljoen euro aan haar muziek. Dat is meer dan het dubbele dan Beyoncé, die op de tweede plaats in de lijst staat.

Forbes berekende de lijst van de best betaalde artiesten aan de hand van het onbelaste inkomen dat verdiend werd tussen juni 2018 en juni 2019. Het meeste geld kwam voor Taylor in het laatje door haar ‘Reputation’-tournee, al heeft ook haar deal met Republic Records veel met het totaalbedrag te maken. De blondine verdiende 185 miljoen dollar in de afgebakende periode, dat is uitgerekend ongeveer 166 miljoen euro. Beyoncé, die op de tweede plaats in de lijst staat, moet zich met 81 miljoen dollar, oftewel zo’n 72 miljoen euro, tevreden zien te stellen. Rihanna sluit de top drie af met een inkomen van 62 miljoen dollar, wat overeen komt met ongeveer 55 miljoen euro.

Katy Perry, P!nk, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Céline Dion en Shakira sluiten de top 10 af. In juli werd Taylor Swift door het blad Forbes ook al op nummer één gezet in de algemene lijst van best betaalde entertainers, dus niet enkel vrouwen of muzikale artiesten. Kylie Jenner, Kanye West en Ed Sheeran hinkten wat achterop.