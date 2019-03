Taylor Swift is bang om aangevallen te worden: “Ik heb altijd verband tegen steekwonden bij me” KD

Bron: Elle 0 Celebrities Taylor Swift (29) wordt in december 30 jaar. Om die mijlpaal in de kijker te zetten deelt ze met het Amerikaanse blad Elle 30 levenslessen die ze de voorbije jaren geleerd heeft. Ze is ook openhartig over haar angsten. Na de aanslag op het concert van Ariana Grande in Manchester durfde Taylor een tijdje het podium niet meer op. “Ik was zo verschrikkelijk bang”, bekent de popprinses.

“Mijn angst voor geweld zit verweven in mijn privéleven”, beseft de zangeres. “Elk adres waar ik ooit gewoond heb, staat op het internet. Er zijn genoeg stalkers die in je huis proberen in te breken. Na een tijdje begin je je automatisch voor te bereiden op het slechtste. Ik heb altijd speciaal verband bij me tegen steek- en schotwonden.”

Taylor is in het interview ook openhartig over andere dingen uit haar leven. Zo leren we dat de zangeres alle reacties op haar Instagrampagina heeft uitgeschakeld omdat ze niet wil dat haar eigenwaarde afhankelijk is van de goedkeuring van anderen. Al heeft ze wel nog altijd problemen met de zoektocht naar haar eigenwaarde, zo blijkt. De popster geeft namelijk toe dat ze soms moeite heeft met het accepteren van haar lichaam. “Het is iets waar ik elke dag aan moet werken”, klinkt het openhartig.