Taylor Swift geeft concert voor pleeggezinnen MVO

07 mei 2018

07u50

Bron: ANP 0 Celebrities Zo'n 2000 pleegkinderen en -ouders uit de Amerikaanse staat Arizona zijn zaterdagavond door Taylor Swift getrakteerd op een optreden en pizza. De zangeres gaf hen een voorproefje van haar Reputation-tour, die dinsdag van start gaat.

Een van de genodigden vertelt aan E! dat Taylor na haar optreden iedereen op het podium vroeg waar ze met fans op de foto ging en handtekeningen uitdeelde. De 28-jarige zangeres bleef dat vier uur doen, zodat alle kinderen aan de beurt kwamen.

Eerder op de dag bezocht Taylor een ziekenhuis in Arizona, waar ze een 8-jarige fan verraste. Het meisje is na een ongeluk opgenomen in het brandwondencentrum. Ze had een videoboodschap online gezet waarin ze vertelde dat ze naar de tournee van de zangeres zou gaan, maar daar nu niet toe in staat was. Taylor poseerde voor foto's met de jonge fan en beloofde het meisje dat, zodra de dokters dat goed vinden, ze alsnog naar een concert mag komen.