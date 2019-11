Taylor Swift geëerd met allereerste ‘Woman of the Decade Award’ Redactie

Zangeres Taylor Swift (29) wordt in de laatste maanden van het jaar bedolven onder de prijzen. Tijdens Billboard's jaarlijkse 'Women in Music Event' op 12 december ontvangt Taylor de allereerste 'Woman of the Decade Award'. Dat schrijft ET Online. Het is een gloednieuwe prijs om de zangeres te eren als meest talentvolle muziekartiest van de afgelopen tien jaar.

Taylor krijgt veel lof voor haar talloze verdiensten, zoals haar bijdrage aan muziekeducatie, kankeronderzoek en rampenbestrijding. De organisatie is ook diep onder de indruk van haar vijf nummer één-hits in de ‘Billboard Hot 100'-lijst, drie wereldwijde stadion-tours die het hoogste bedrag ooit hebben opgebracht en twee Billboard Woman of the Year Awards (Taylor is de enige vrouw die deze eer twee keer ten deel is gevallen). Tijdens dit veertiende jaarlijkse event worden ook andere artiesten in het zonnetje gezet, onder wie Alanis Morissette, Brandi Carlile en Nicki Minaj.

Naast de ‘Woman of the Decade Award’ krijgt de 29-jarige ster dit jaar nog een grote prijs uitgereikt, namelijk de ‘Artist of the Decade Award’ op 24 november, tijdens de 2019 American Music Awards.