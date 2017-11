Taylor Swift gaat wel erg ver om aan paparazzi te ontsnappen MVO

Taylor Swift verandert haar woning in een fort. Celebrities Taylor Swift (27) is de fotografen in haar achtertuin meer dan zat. Om ervoor te zorgen dat ze niet meer te pas en te onpas gefotografeerd wordt wanneer ze buitenkomt, laat ze een muur rondom haar volledige eigendom bouwen.

De luxevilla en Beverly Hills is voorlopig dus onder constructie, terwijl Swift zich in één van haar andere vertrekken schuilhoudt. Dat is opvallend, gezien de villa is erkend als historisch erfgoed. Het kan dus niet makkelijk zijn geweest om een dergelijke vergunning aan te vragen. Het stadsbestuur van Beverly Hills laat weten dat de muur er mag staan, omdat de integriteit van het huis zelf niet in gevaar wordt gebracht.

Het huis wordt nu bijna volledig aan het zicht onttrokken, achter een muur van 2,5 meter hoog. Ook de poort aan de voordeur zou een hoogtechnologische upgrade hebben gekregen, om de popster voor eventuele inbrekers te beschermen.