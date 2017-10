Taylor Swift gaat uit de kleren in nieuwe videoclip

Melissa Van Ostaeyen

12u39 0 AFP

Are you ready for it? Dat vraagt Taylor aan haar fans, in afwachting van haar nieuwe videoclip. De teaser die ze onlangs op Instagram postte laat alvast niet veel aan de verbeelding over. Hoewel het duidelijk is dat de zangers gehuld gaat in een soort pantser, kan niemand er omheen dat de anders zo brave popster bijna volledig naakt voor de camera staat. De nieuwe look is mijlen verwijderd van het brave, blonde meisje met de gitaar.

Geen wonder dat haar album 'Reputation' zal gaan heten. Taylor maakt er sinds kort geen geheim meer van dat de kwalijke reputatie die ze de voorbije jaren kreeg in haar voordeel wil gebruiken. Ze zou haar stoute schoenen met trots aantrekken - of in dit geval eerder wat kleren uittrekken. Op Reputation is het nog wachten tot 10 november, maar de clip voor Are You Ready For It verschijnt al op donderdag. Zorg dat je er klaar voor bent.

...Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo Een foto die is geplaatst door Taylor Swift (@taylorswift) op 23 okt 2017 om 16:00 CEST