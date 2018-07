Taylor Swift-fans doen aanzoek voor haar neus en dat had ze duidelijk niet zien komen TK

14 juli 2018

16u14

Bron: USA Today 0 Celebrities Taylor Swift staat erom bekend dat ze een goede band heeft met haar fans. Ze kent velen van hen bij naam en nodigde zelfs al enkele bij haar thuis uit om haar album in preview te beluisteren. Maar dat een van hen op zijn knie zou gaan voor haar neus, dat had ze duidelijk niet zien komen.

Swift is momenteel aan haar Reputation Stadium Tour bezig, waar er ook regelmatig een meet & greet gehouden wordt met de fans. De dame in kwestie mocht de ster ontmoeten, maar kreeg meer dan alleen een knuffel van haar grote idool. Haar vriendje, die ze vijf jaar geleden op een Taylor Swift-concert had leren kennen, vroeg haar ten huwelijk. En aan de foto's op de Instagrampagina van de verbaasde ster te zien, zei ze ook volmondig 'ja'.

They walk into the meet and greet and he says “We met 5 years ago at the Red Tour” and then..... 😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻 #thirdwheel Een foto die is geplaatst door null (@taylorswift) op 14 jul 2018 om 07:55 CEST