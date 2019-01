Taylor Swift en vriend Joe Alwyn gingen apart naar de Golden Globes MVO

07 januari 2019

15u41 1 Celebrities Popzangeres Taylor Swift (29) en haar vriend, Joe Alwyn (27), gingen gisteren niet samen naar de Golden Globes. Hoewel Taylor wel aanwezig was om er te presenteren, stond ze niet samen met Joe op de rode loper.

Alwyn was aanwezig omdat zijn laatste film ‘The Favourite’ genomineerd was in verschillende categorieën. Zijn collega Olivia Colman ging zelfs met de Golden Globe voor ‘Beste Actrice in een Drama’ lopen.

Opvallend afwezig aan zijn zijde was echter zijn vriendin, Taylor Swift. Zij daagde iets later op de avond pas op om samen met acteur Idris Elba de awards voor ‘Beste Originele Soundtrack’ en ‘Beste Originele Song’ uit te reiken. Haar aanwezigheid op het podium was niet op voorhand gepland, en verraste vele fans.

Op Twitter ontstond er opslag paniek omdat het koppel niet arm in arm de zaal binnenwandelde. “Joe, als je Taylor niet meeneemt naar rode loper-events, ben je verkeerd bezig!”, klonk het. Maar die ongerustheid is waarschijnlijk ongegrond.

Hoewel het koppel de hele avond apart spendeerde, hoeft dat niet te betekenen dat ze uit elkaar zijn. De twee schermen heel erg hun privé-leven af en ze worden maar zelden samen in het openbaar gezien.

joe alwyn if don't take taylor to red carpets you ain't doing your job well man amy adams was robbed(@ hoIygrcund) link