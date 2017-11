Taylor Swift bouwde een metershoge muur rond haar huis, maar wij kunnen toch nog binnenkijken KDL

Vorige week raakte bekend dat Taylor Swift een metershoge muur rond haar huis in Beverly Hills heeft laten bouwen, maar wie benieuwd is hoe het huis van de zangeres er aan de binnenkant uitziet heeft geluk. Wij beschikken over foto's!

De 27-jarige zangeres was het zo beu dat er altijd fotografen in haar achtertuin zaten om haar doen en laten te volgen, dat ze een muur van 2,5 meter hoog rondom haar volledige eigendom liet bouwen. Ook de poort aan de voordeur zou een hoogtechnologische upgrade hebben gekregen, om de popster voor eventuele inbrekers te beschermen. Dankzij enkele foto's uit de oude doos, kunnen fans van Taylor wel nog even binnenkijken in haar stulpje ter waarde van 21 miljoen euro.

Photo News Het salon.

Photo News De trap trekt meteen de aandacht in de inkomhal.

Photo News Taylor behield de oude stijl van het huis.

Photo News Als ze wil sporten, kan Taylor gewoon een potje tennissen in haar achtertuin.

Photo News Taylor liet nu een muur van 2,5 meter hoog rond haar woning en tuin bouwen. Hier is die nog niet op te zien.

Photo News Het zwembad lijkt wel eentje uit een Spaans resort. Enkel de toeristen ontbreken.

Photo News De kostprijs van de villa bedraagt 21 miljoen euro. Taylor kocht het in 2015.

Photo News De villa beschikt zelfs over een mooie oprijlaan.

