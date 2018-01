Taylor Swift aangeklaagd door New Yorkse makelaar MVO

26 januari 2018

06u20 0 Celebrities Taylor Swift moet haar portemonnee bovenhalen, als het aan een makelaar van vastgoedbedrijf Douglas Elliman ligt. Volgens hem is de zangeres hem nog 800.000 euro aan commissie schuldig voor de aankoop van haar New Yorkse townhouse in de wijk Tribeca.

Taylor kocht het huis in oktober voor 14,5 miljoen euro en volgens de makelaar, die niet met naam genoemd wordt, heeft haar managementbedrijf Firefly hem gepasseerd bij het sluiten van de deal, terwijl hij recht meent te hebben op zijn deel. Volgens de man stelde hij Swift voor aan de eigenaar van het pand, toen het nog niet officieel op de markt was. Ook zou haar rondgeleid hebben en gaf hij haar bouwtekeningen, wat geleid heeft tot de aankoop. Overigens bezit de zangeres ook al een penthouse in het naastgelegen pand, maar gaf de privé garage bij het nieuwe huis de doorslag voor Taylor, die dagelijks gevolgd wordt door fotografen.

Het huis werd voorheen bewoond door Dominique Strauss-Kahn, voormalig directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds IMF. Hij zocht zijn toevlucht tot het pand nadat hij in 2011 werd beschuldigd van seksueel misbruik.

De woordvoerder van Swift wilde niet reageren op de aanklacht.