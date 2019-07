Tatyana Beloy is niet alleen: ook deze foto’s waren te bloot voor Instagram TK

26 juli 2019

13u19 0 Celebrities Gisteren werd Tatyana Beloy Gisteren werd Tatyana Beloy op de vingers getikt door Instagram nadat ze een topless beeld van zichzelf op vakantie had gepost. Ze hield haar borsten nochtans zedig bedekt, maar toch werd de foto offline gehaald door het platform. En Beloy is niet de eerste die tegen de nogal verwarrende en soms onbegrijpelijke zedenregels van Instagram botst. Ook deze sterren zagen hun foto al verwijderd worden.

Rihanna

In 2014 kende Rihanna een heus gevecht met Instagram. Nadat ze enkele beelden van haar fotoshoot met Mario Sorrenti voor het Franse blad Lui online zette, verdween haar account - met toen 12 miljoen volgers - op mysterieuze wijze van het platform. Of Rihanna het uit colère had verwijderd of Instagram haar vele inbreuken tegen de naaktregels beu was, is nog altijd niet duidelijk. De ban duurde maar liefst zes maanden, waarna Rihanna toch schoorvoetend terugkeerde. Dat ze zich nog altijd niet schaamt om de foto’s, is wel duidelijk: ze staan nog steeds op haar Twitteraccount te prijken.

LUI. #coveR by Mario Sorrenti pic.twitter.com/v0XbELIE7R Rihanna(@ rihanna) link

Miley Cyrus

Tegenwoordig is ze een beetje gekalmeerd, maar de afgelopen jaren nam Miley Cyrus het niet al te nauw met de tepelban van Instagram - al dan niet terecht. Zo werd de onderstaande foto, die ze ironisch genoeg postte in het kader van de #FreeTheNipple-campagne - in 2014 na enkele minuten alweer offline gehaald door het platform. Maar niet voor talloze mensen een screenshot hadden genomen natuurlijk.

Madonna

Ze mag dan intussen al 60 zijn, de rebel in Madonna is nog lang niet gaan liggen. In 2015 startte ze een mini-oorlogje met Instagram over een topless beeld van zichzelf, dat prompt geweerd werd van de site. Uit protest zette ze daarop een volledig naaktbeeld van zichzelf online, waarbij ze haar tepels met een dun balkje bedekte. “Waarom mag je wel een kont tonen maar niet je borsten?”, brieste ze. “Ik verdrink in de hypocrisie van sociale media!”

Kendall Jenner

Toen een van de jongste Kardashian-telgen in 2014 een plaatsje als model in de show van Marc Jacobs wist te veroveren, waren haar beroemde zussen daar natuurlijk apetrots op. Ze postten bijna allemaal een beeld van Kendall op de catwalk, gepaard met gelukwensen, maar die werden prompt weer offline gehaald. Zichtbare tepels zijn immers niet toegestaan (een regel die overigens enkel voor vrouwen geldt), zelfs al zijn die in haute couture gehuld.

James Franco

Toegegeven, mannen moeten heel wat meer moeite doen om gecensureerd te raken op Instagram - die verwarrende tepelregel, weet u wel - maar ook zij maken het soms te bondig op het platform. Zo kon de badkamerselfie van acteur James Franco duidelijk niet door de beugel: het beeld verdween bijna meteen na publicatie. Maar ook hier leidt de foto nog een eigen leven op het internet.

Scout Willis

De iets minder beroemde dochter van Bruce Willis en Demi Moore is geen fan van de anti-tepelregel van Instagram, en dat liet ze al meermaals blijken. In mei 2014 liep ze topless door de straten van New York en postte de foto daarna op Twitter met een uithaal naar Instagram. De hashtag #FreeTheNipple sprak boekdelen. “Elke vrouw heeft het recht om te kiezen hoe ze haar lichaam toont”, klonk het.

What @instagram won't let you see #FreeTheNipple pic.twitter.com/lASApy0W0S Scout LaRue Willis(@ Scout_Willis) link

Amber Rose

Bij ons is Amber Rose vooral bekend als het voormalige lief van Kanye West, maar in de States is het model berucht voor haar nietsverhullende foto’s. Met het onderstaande beeld, dat ze in 2017 op Instagram postte, veroorzaakte ze zelfs een klein relletje. De foto werd vrijwel meteen weer van het platform gehaald, maar Rose zette hem dan maar doodleuk op het minder preutse Twitter. Ze zette ook een kritische post op Instagram waarin ze eens flink met haar ogen rolde. “Wanneer Instagram je feministische post verwijdert, maar dat geen zak uitmaakt omdat iedereen hem toch al opgepikt heeft”, schreef ze erbij.

Chelsea Handler

Talkshowhost Chelsea Handler heeft er een hele geschiedenis van gecensureerde foto’s opzitten. Het begon allemaal met een topless foto te paard, waarmee Handler een parodie wilde maken op het beroemde beeld van Vladimir Poetin. Instagram zag er de humor echter niet van in en haalde het grapje weg. Handler liet het daar niet bij en postte een beeld van het censuurbericht als protest. “Waarom mogen mannen hun tepels tonen maar vrouwen niet? Wat is dit, 1825?” Het mondde uit in een hele strijd, waarbij Handler haar best deed om de regels met de voeten te treden en meermaals geband werd. Intussen ziet haar account er wel een stuk zediger uit.

Hey #VladimirPutin I am in your country for 2 more days. Would you like to horseback together? pic.twitter.com/kIUXVoaAK8 Chelsea Handler(@ chelseahandler) link

La Fille d’O

Ontwerpster Murielle Scherre van lingeriemerk La Fille d’O heeft een haat-liefdeverhouding met Instagram. Een paar maanden geleden was ze het helemaal beu, want haar account werd niet expliciet, maar wel heimelijk gecensureerd. Alleen wie haar account al volgde, vond het nog terug op de socialemedia-app. Ook wie zocht op de hashtags van haar populaire beha’s zoals #teamfastgirls, ving een tijdje bot. “Ik vermoed dat ik in de ban word geslagen omdat Instagram mijn foto’s als pornografisch bestempelt”, vertelde ze toen. “Ik weet dat je op Instagram geen vrouwentepels of schaamhaar mag tonen dus laat ik die – tegen mijn zin – op alle foto’s van La Fille d’O blurren. Maar zelfs dan word ik gecensureerd. Uit protest ben ik nu begonnen met foto’s te posten van mannen in mijn lingerie: mannentepels mogen absurd genoeg wel.” Intussen lijkt haar account wel weer vindbaar te zijn.