Tattoo Day: 9 celebs die van hun lichaam een heus kunstwerk maakten TK

17 juli 2018

15u00 0 Celebrities Vandaag staan de Verenigde Staten in het teken van National Tattoo Day, iets waar heel veel celebrities van fan zijn. Wij lijsten negen beroemdheden op die al heel wat inkt op hun lijf lieten plaatsen.

1. Justin Bieber

Hij is amper 24, maar Justin Bieber is er wel al in geslaagd om zijn volledige torso en zijn armen te laten tatoeëren. De allereerste die hij liet zetten was overigens een kleine meeuw op zijn linkerheup, die nu amper nog te zien is tussen al die inkt. Hij was toen amper 16 en moest toestemming vragen aan zijn vader. In totaal heeft de ster 64 tatoeages, en dan moet je weten dat hij elke sleeve maar als één tattoo telt.

2. Ed Sheeran

Ed Sheeran hoeft niet onder te doen voor Justin Bieber: ook hij liet zijn volledige borstkas volzetten. Maar waar de Canadese artiest alles zwart-wit hield, maakte de Brit een volwaardige kleurplaat van zijn torso. Sheeran krijgt overigens veel kritiek op zijn tattoos; niet iedereen vind ze even mooi. Zo zie je maar dat smaken verschillen.

3. Rihanna

In tegenstelling tot de twee bovenstaande celebs, houdt Rihanna het wat bescheidener: tot nu toe liet ze de echt grote tatoeages links liggen. Afgezien van de godin Isis onder haar boezem en het mandalapatroon op haar rechterhand zijn haar keuzes vrij subtiel. Toch passeerde ze in totaal al minstens 25 keer bij de tattooshop.

summer daze and summer nights! June issue @voguemagazine ..... @pacorabanne @lynn_ban Een foto die is geplaatst door null (@badgalriri) op 03 mei 2018 om 14:11 CEST

4. Adam Levine

De frontman van Maroon 5 liet ooit optekenen dat hij het liefst naakt rondloopt, en wij vermoeden dat hij zo wil pronken met zijn vele tattoos. Intussen heeft hij twee volwaardige sleeves, een hoop inkt op zijn borstkas en een gigantische zeemeermin op zijn rug. Dat laatste werk nam overigens zes maanden in beslag.

6 months in the making. Thanks @bryanrandolph for absolutely blowing my mind with this one! Woooo hooooo!!!! Een foto die is geplaatst door null (@adamlevine) op 23 feb 2016 om 01:05 CET

Every day is a new adventure. Een foto die is geplaatst door null (@adamlevine) op 01 dec 2016 om 03:43 CET

5. Lady Gaga

Hoeveel tatoeages Stefani Joanne Angelina Germanotta (aka Lagy Gaga) precies heeft, is niet helemaal duidelijk. Het moeten er intussen een twintigtal zijn, en die staan opvallend genoeg bijna allemaal op de linkerkant van haar lichaam. Dat deed ze uit respect voor haar vader, die geen fan was van de permanente versieringen. Hij vroeg haar om 'tenminste één kant normaal te houden'. Met de grote mot op haar rug, een van haar recentste aanwinsten, treedt ze die afspraak nu wel met de voeten.

The Moth & Metallica 🦋------->🔥🖤#ink #tattoo #MothIntoFlame #MetalliGa #metal #grammys @metallica Een foto die is geplaatst door null (@ladygaga) op 12 feb 2017 om 23:51 CET

Happy New Year!🌻 Een foto die is geplaatst door null (@ladygaga) op 06 jan 2018 om 00:24 CET

6. Sylvester Stallone

De 72-jarige acteur heeft niet zo heel veel tattoos, want eigenlijk is het één groot kunstwerk. Het ding bedekt een deel van zijn borst, zijn schouders en een groot deel van zijn rug. De meest opvallende is het portret van zijn vrouw (op zijn rechterschouder), omring door drie rozen - een symbool voor zijn drie dochters. Stallone liet de tatoeages overigens zetten uit noodzaak. Doorheen de jaren liep hij zoveel wonden en littekens op dat hij enkele wilde verbergen onder een laagje inkt.

7. Zayn Malik

Net zoals zijn ex-collega van One Direction, Harry Styles, is Zayn Malik verslaafd geraakt aan tatoeages. Intussen heeft hij er meer dan 50, waaronder een UFO op zijn arm, een Star Wars-lightsaber op zijn middelvinger en een aantal hiërogliefen.

Een foto die is geplaatst door Zayn Malik (@zayn) op 27 apr 2018 om 01:39 CEST

8. David Beckham

Beckham is een van de beroemdheden die tattoos toegankelijk maakte. Hoeveel hij er precies heeft, is niet bekend, maar het zijn er sowieso meer dan 40. Hij heeft twee sleeves, een aantal stukken op zijn borst en heel wat kleinere exemplaren op zijn nek en zelfs zijn schedel. Zo vader, zo zoon trouwens, want Brooklyn heeft er intussen ook al meer dan 15.

9. The Rock

Eigenlijk heeft Dwayne Johnson maar twee zichtbare tattoos, maar het zijn wel twee van de meest beroemdste ter wereld. Op zijn linkerschouder en -borstspier staat een enorme tribaltattoo, een Polynesisch ontwerp dat hij in 2003 in Hawaii liet zetten. Op de rechterarm gaf hij vorig jaar nog de beroemde tattoo van een stierenkop een update: dat is nu een grote schedel van een stier geworden.

Great to recharge the batteries this weekend, back home with all my girls and teaching this lil’ tornado how to swim. Took my shirt off and she said, Daddy I like it your brown boobies.. 😂🤔 Thank you baby, but daddy has pecs, not boobies. #KickThoseLegs #UseThoseArms #MrBrownBoobs Een foto die is geplaatst door null (@therock) op 14 jul 2018 om 20:16 CEST