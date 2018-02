Tattoo-artieste Kat Von D voor tweede keer getrouwd MVO

22 februari 2018

10u26 0 Celebrities Kat Von D is wederom in het huwelijksbootje gestapt. De tattoo-artieste bekend van de realityshow LA Ink trouwde woensdag met Leafar Seyer, zanger van de rockgroep Prayers.

Op Instagram deelde de 35-jarige Katherine Von Drachenberg een foto van hun beider handen, inclusief trouwring en dezelfde zwarte nagellak. "Vandaag ben ik getrouwd met mijn zielsverwant, mijn tweelingziel en mijn beste vriend."

Kat, die evenals haar kersverse echtgenoot in Mexico is geboren, sloot af met 'Juntos en vida y en muerte', Spaans voor 'samen in leven en dood'. Het is de tweede keer dat ze zich in de echt heeft verbonden: eerder was ze getrouwd met tattoo-artiest Oliver Peck en verloofd met realityster Jesse James en producer deadmau5.

Today, I married my soul’s mate, my mind’s twin, my best friend: @prayers 🖤Juntos en vida y en muerte. Een foto die is geplaatst door null (@thekatvond) op 21 feb 2018 om 18:49 CET