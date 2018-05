Tattoo-artieste Kat Von D in verwachting MVO

09 mei 2018

10u30 0 Celebrities Kat Von D is in verwachting. De Amerikaanse tattoo-artieste en haar man Leafar Seyer, zanger van de rockgroep Prayers, maakten de zwangerschap bekend op Instagram. Ze krijgen een jongen, zo verklapt Kat.

De 36-jarige Katherine Von Drachenberg, bekend van de realityshow LA Ink, deelde een foto van haar groeiende buik onder een glanzende gouden jurk. "Het is een jongen", schrijft ze erbij.

Leafar Seyer deelde dezelfde foto en is wat langer van stof in zijn bijschrift. "Net als je denkt dat je alles hebt, schenkt het leven mij de grootste vreugd. We verwachten een jongetje. Ik hou van je Kat en ik ben klaar om vader te zijn van onze zoon." Hij voegt eraan toe dat zijn gezin op de eerste plaats staat.

De tattoo-artieste en de zanger trouwden in februari.

