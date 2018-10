Tara Reid vliegtuig uit gezet na woede-aanval MVO

16 oktober 2018

07u32

Tara Reid is maandag door Delta Airlines uit een vliegtuig gezet. Dat gebeurde nadat de 'Sharknado'-actrice luidkeels haar woede had geuit over de plek die ze had gekregen op een vlucht van Los Angeles naar New York.

Stewardessen zouden hebben geprobeerd haar te kalmeren, maar toen dat niet lukte besloot de piloot in te grijpen. Het vliegtuig was nog niet vertrokken, maar moest wel terug naar de gate om Tara en haar hondje uit het vliegtuig te laten.

Omdat de actrice meewerkte, is de politie niet ingeschakeld bij het incident. Het vliegtuig is na een korte vertraging alsnog richting New York gevlogen. Tara zou later op de dag een andere vlucht hebben genomen.