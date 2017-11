Tara Reid magerder dan ooit Redactie

17u25 0 Reporters / Mega Celebrities De actrice zag er nooit zó mager uit. En dat wil wat zeggen.

Want Reid, die naam maakte dankzij films als 'American Pie', 'The Big Lebowski' en 'Sharknado,' kampt al een tijdje met een eetstoornis. Volgens ingewijden zou ze zelfs minder dan 40 kilo wegen. En dat is er aan te zien. Tijdens een avondje uit met haar nieuwe lief Ted Dhanik werd pijnlijk duidelijk dat de actrice nog slechts vel over been is...

Photo News Tara is nog slechts vel over been.