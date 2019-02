Tanja Dexters viert haar 42ste verjaardag met eigen gin: "Straf spul, net als ik" Tanja Dexters viert haar 42ste verjaardag met eigen gin JDB

07 februari 2019

00u00 0 Celebrities Er zijn er niet veel die hun verjaardag beter vieren dan Tanja Dexters. Gisteren werd ze 42, en dus nodigde ze een pak vrienden uit voor een stevig feestje in haar Flamingobar op de Antwerpse Groenplaats. Met als klap op de vuurpijl de voorstelling van haar eigen gin. "Straf spul, net als ik."

Voor haar gin ging Dexters te rade bij de makers van '7 sins' uit Knokke. Niet de eersten de besten, want de drie oprichters wonnen al internationale prijzen. "Mijn gin is de achtste zonde", lacht Tanja in een volle Flamingobar. "Het is er één op basis van citrus, koriander en oranjebloessem. Heel lekker, die combinatie van fruitige en kruidige smaken. Bovendien is het behoorlijk straf spul met een alcoholpercentage van 47 graden. In dat opzicht past de gin helemaal bij mij. (lacht)" Dexters spaarde kosten noch moeite voor haar verjaardagsfeestje - en dat van haar tweelingzus Mieke ook, natuurlijk. Er waren optredens van Jessy van The Mackenzie en Noa Neal, en van burlesquedanseressen. "Ik vind het helemaal niet erg om 42 te worden, hoor. Ik moet wel toegeven dat 40 minder leuk was, en naar 50 kijk ik ook niet uit omdat ik naar mijn gevoel dan over de helft zit. Maar dat is nog lang niet aan de orde", aldus Tanja. (DBJ)