Tanja Dexters gaat naakt op hotel redactie

27 oktober 2018

22u47 0 Celebrities Tanja Dexters deelt een naaktfoto die werd genomen in het Antwerpse hotel van Assita Dembélé, de zus van voetballer Mousa.

De voormalige Miss België zit in hotel Gulde Schoen poedelnaakt aan een tafel met daarboven twee blinkende hanglampen. “Je ziet er zelfs de fotograaf in", merkt een fan op.



Tanja meldt heel tevreden te zijn over de accomodatie. Dat mag ook wel, want voor een nacht betaal je al snel meer dan 300 euro.

