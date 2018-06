Tanja Dexters en Gillian blijven ‘friends with benefits’: "Ik durf het zelfs geen open relatie te noemen" VVDW

05 juni 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Onlangs gaf ex-Miss België Tanja Dexters (41) toe dat ze een punt had gezet achter haar romance met politieagent en basketbalspeler Gillian (22). Het grote leeftijdsverschil speelde hen parten. Ze waren nog geen half jaar samen, maar intussen blijkt dat ze elkaar niet helemaal kunnen loslaten.

Vorige week werden ze samen gespot in beachbar La Plage in Knokke-Heist. ‘We horen en zien elkaar inderdaad nog, maar we hebben geen relatie meer,’ aldus Tanja. ‘Ik ben er gewoon nog niet klaar voor, en zeker niet met een jonge kerel die nog alles in het leven moet meemaken. Ons leeftijdsverschil was de enige reden voor onze breuk. Hij gaf me een heel verstikkend gevoel.’

Begrijp ik het goed: is Gillian ook een ‘friend with benefits’?

Ja, maar we zijn er ook voor elkaar als we nood hebben aan een babbel. Ik hoef mij niet meer schuldig te voelen als ik niet thuis ben of niet meteen naar hem terugbel. Ik wil me focussen op mijn werk en mijn dochter. Gillian gaat binnenkort trouwens drie weken naar Thailand. Dat zou hij nooit gedaan hebben als hij nog een relatie met mij had. Misschien gaan we deze zomer wel samen op reis. Zolang hij geen relatie heeft, kunnen we met elkaar optrekken en samen op vakantie gaan.

Voel je je opgelucht met deze ‘open’ relatie?

Ik durf het zelfs geen open relatie te noemen, we zijn vrienden die elkaar gewoon heel graag zien. Gillian merkt ook dat ik rustiger en aangenamer ben omdat we geen relatie meer hebben. We zien wel wat de toekomst brengt en waar onze vriendschap naartoe gaat. Hij beseft nu heel goed dat ik geen relatie wil. Daarom heb ik ook mijn verhaal over onze breuk in de media gedaan, het drong anders niet tot hem door. Het klonk misschien hard dat ik hem kinderachtig noemde, maar dat heb ik zo niet bedoeld. Ik heb veel respect voor hem en zijn familie.