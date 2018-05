Tanja Dexters breekt met 19 jaar jongere vriend Gillian: "Hij is te kinderachtig voor mij" DBJ

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Net geen halfjaar. Zo lang heeft Tanja Dexters’ romance met politieagent Gillian (22) geduurd. Tanja (41) heeft er een punt achter gezet. "Hij gaf me een heel verstikkend gevoel", zegt ze deze week in Dag Allemaal.

Toen de relatie van Tanja en de 19 jaar jongere Gillian in december bekend raakte, vroegen velen zich af hoe lang het zou blijven duren tussen hen. Tanja met een politieagent, terwijl ze zich sinds de breuk met Miguel - de vader van haar dochter Valentina (7) - vooral liet opmerken met wilde feestverhalen en bedenkelijke fratsen.

"Hij drong aan"

Ook in de liefde leek Tanja het noorden kwijt: ze verloor haar hart enkele maanden aan de Italiaanse toyboy Ignazio Moser (25), en ook Gillian kon bij wijze van spreken haar zoon zijn. Hij en Tanja hebben het net geen halfjaar uitgezongen. "‘De meningsverschillen tussen ons dateren eigenlijk al van in het begin van onze relatie", vertelt Tanja in het weekblad. "We hebben heel wat pogingen gedaan om de situatie recht te trekken, maar dat is ons niet gelukt. Daarom heb ik er nu de stekker uitgetrokken."

Het voelde niet meer juist aan?

Ik was eigenlijk helemaal niet op zoek naar een relatie, dat initiatief kwam vooral van zijn kant. Ik wilde mij gewoon amuseren, maar toen hij aandrong, dacht ik: waarom ’t geen kans geven?

Heeft het leeftijdsverschil ­meegespeeld?

