Tanja Dexters (40) over haar nieuwe toyboy (22) bij de politie: "Hij mag zijn handboeien weleens meebrengen..." Veerle Van De Wal

Bron: Story 0 Christel Snauwaert Tanja Dexters haar nieuwe partner Gillian Schouteet Celebrities Voor Tanja Dexters (bijna 41) is de kerstvakantie het ideale moment om te genieten van qualitytime met Valentina (7). Moeder en dochter trokken samen naar de Efteling, zonder Tanja's nieuwe vriend. Hoewel ze stapelverliefd is op politieman Gillian Schouteet (22), houdt ze hem nog even uit de spotlights.

Eigenlijk wilde ze haar nieuwe romance nog een tijdje voor zichzelf houden. Maar het lot besliste er anders over. Twee weken geleden lekte een foto uit waarop te zien is hoe Tanja Dexters de sportieve politieman Gillian Schouteet kust tijdens een basketbalwedstrijd in Aalter. "We zijn nog maar twee maanden samen, dus ik was niet van plan om al te verkondigen dat ik een nieuw lief heb. Zelfs mijn ouders wisten nog van niets", vertelt Tanja. "Maar als BV loop je nu eenmaal in de kijker… Daarnaast is het maar normaal dat je iemand kust die je graag ziet. Een flirt zou ik nooit in het openbaar zoenen."

Je hebt met andere woorden het gevoel dat Gillian de ware kan zijn?

Ik zie hem graag, ja. Maar ik wil niet te hard van stapel lopen en weer achterblijven met een gebroken hart. Dat Gillian in Brugge woont, beschouw ik dan ook als een pluspunt.Door de afstand kunnen we onze relatie rustig opbouwen. Ik moet zelf nog ontdekken hoe dit evolueert, maar het is wel serieus aan het worden. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zó verliefd was. Bij elke kus, elke aanraking, tintelt mijn hele lijf. We kunnen minutenlang naar elkaar kijken, zonder woorden. Ik voel en zie gewoon dat hij het ook meent. Als ik over hem praat, krijg ik kriebels in mijn buik. (lacht) Maar dat heb ik wel verdiend na zo'n heftig jaar!

