Tamara Ecclestone in alle stilte bevallen van tweede dochter

23 september 2020

19u33

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Tamara Ecclestone, de 36-jarige dochter van de voormalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone (89), is voor de tweede keer mama geworden. Het model en haar echtgenoot Jay Rutland (39) zijn in alle stilte de trotse ouders geworden van Serena. “Het is een prachtkind”, aldus opa Bernie, die een geschat vermogen van 3 miljard euro heeft.

De bevalling vond vorige week al plaats in een ziekenhuis in de buurt van het Zwitserse Bern, maar het nieuws werd nu pas bevestigd door kersverse grootvader Bernie. “Ik ben in de wolken dat ik opnieuw opa ben geworden”, vertelt hij in Daily Mail. De bevalling van z’n dochter volgt enkele maanden nadat de steenrijke ex-Formule 1-baas op z’n 89ste zelf opnieuw papa werd van Ace.

“Tamara is zeven dagen geleden bevallen in hetzelfde ziekenhuis waar m’n zoon het levenslicht zag”, vervolgt Bernie. “Mama en dochter stellen het bijzonder goed. Het is een prachtmeisje. Intussen hebben ze het ziekenhuis verlaten en zijn ze al samen op stap geweest in de stad. Aangezien het kleine leeftijdsverschil tussen onze kinderen kijk ik ernaar uit dat ze binnenkort samen zullen kunnen spelen.”

Tamara en Jay, die in 2013 in het huwelijksbootje stapten, hadden met de vijfjarige Sophia al een dochter. Hun gezin is nu dus uitgebreid met een extra portie girlpower. En da’s een welgekomen dosis goed nieuws nadat het model eind december vorig jaar beroofd werd. Volgens de Britse pers maakten de daders toen voor 60 miljoen euro aan juwelen buit.

