Tamara Ecclestone geeft haar 3-jarige dochter nog borstvoeding: "Voor ons is het de enige juiste keuze" KDL

10u29

Bron: Daily Mail 0 Instagram Tamara en haar dochter Sofia Celebrities Tamara Ecclestone (33), de steenrijke dochter van F1-paus Bernie Ecclestone (87), geeft haar driejarige dochter Sofia nog steeds borstvoeding en ze is niet van plan daar snel mee te stoppen, vertelt ze in haar realityreeks 'Tamara's World'.

"Zodra Sofia geboren was, ging ze recht op mijn borst af", vertelt Tamara in de eerste aflevering van 'Tamara's World', nadat ze op internet kritiek kreeg omdat Sofie met haar drie jaar al te oud is voor borstvoeding. "Voor Sofia is het een instinct. Borstvoeding gaat overigens niet enkel om de voeding zelf, het biedt ook troost en dat is iets wat zowel voor het kind als voor de moeder erg belangrijk is. Voor ons is het de enige juiste, en persoonlijke, keuze. Ik geef ook niet om wat anderen denken. Ik zal er pas mee stoppen wanneer Sofia daar klaar voor is", stelt Tamara.

Jay Rutland, de echtgenoot van Tamara, steunt zijn vrouw volledig in haar keuze. "Tamara gelooft sterk in borstvoeding en ik steun haar bij alles wat ze wil ondernemen omdat ik ervan overtuigd ben dat ze het juiste doet. Borstvoeding is ook het meest natuurlijke ter wereld."

Nothing but love 📸 @ivetteivens always captures the most beautiful moments #hippyatheart Een foto die is geplaatst door Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial) op 24 apr 2017 om 16:16 CEST