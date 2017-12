Tallulah Willis geeft bodyshamers lik op stuk: "Dit is voor iedereen die me lelijk noemde" MVO

07u15 0 Instagram Tallulah Willis bijt terug. Celebrities Tallulah Willis (23) heeft het gehad met bodyshamers. Haar meest recente foto op Instagram draagt ze op aan 'iedereen die haar lelijk noemde toen ze 13 was'.

Op de foto is ze te zien in een rode bikini, nadat ze een duik heeft genomen in een rivier die omringd is met sneeuw. Ook haar zussen Rumer en Scout waren van de partij.

Tallulah maakte er nooit een geheim van dat ze gepest werd in haar tienerjaren. "Mijn klasgenoten lachten me uit," zei ze daarover. "Ze vroegen zich af hoe het kon dat twee knappe acteurs (ouders Bruce Willis en Demi Moore, nvdr.) zo'n lelijke kinderen konden krijgen." Nu bijt de jonge vrouw eindelijk terug.

dedicated to everyone who called me ugly at 13 ☺️ Een foto die is geplaatst door null (@buuski) op 24 dec 2017 om 02:37 CET

tag yrself; I’m a Rumer Een foto die is geplaatst door null (@buuski) op 24 dec 2017 om 01:29 CET