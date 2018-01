Talkshowhost Stephen Colbert hoopt op 'fake news'-award: "Niets geloofwaardiger dan Trump die je een leugenaar noemt" SVM

20u24

Bron: Belga 1 Rv Celebrities De Amerikaanse talkshowhost Stephen Colbert wil een gooi doen naar de 'fake news'-award die de Amerikaanse president Donald Trump belooft uit te reiken. "Niets maakt je geloofwaardiger dan Donald Trump die je een leugenaar noemt", klonk het in zijn 'Late Night Show' op zender CBS.

Trump ligt al enige tijd overhoop met de traditionele media in zijn land. De vele kritische berichten over zijn beleid doet hij op Twitter steevast af als "leugens" en "fake news". Volgende week zal de president hoogstpersoonlijk in verschillende categorieën awards uitreiken voor de "meest oneerlijke en slechte berichtgeving" van het afgelopen jaar.

Colbert heeft in zijn eigen praatprogramma -uiteraard op ironische wijze- duidelijk gemaakt dat hij minstens één van die awards wil binnenhalen. Hij heeft ook een heuse marketingcampagne opgestart. Zo deelde hij aan zijn publiek mee dat hij daarbij uitpakt met een groot reclamebord op Times Square in New York.

De talkshowhost hoopt naar eigen zeggen op een award in de categorie 'minst Breitbart-achtig'. Daarnaast rekent hij erop in de prijzen te vallen voor 'meest valse oneerlijkheid', 'meest corrupte valsheid' en 'meest oneerlijke corruptie'. Tot slot wil hij ook zijn kans wagen in de categorie 'kleinste knop'.