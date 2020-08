Talkshowhost Larry King verliest twee kinderen op drie weken tijd MVO

22 augustus 2020

15u32 3 Celebrities De Amerikaanse talkshowhost Larry King heeft binnen drie weken twee kinderen verloren. Dat bevestigt de familie van het 87-jarige televisie-icoon aan de Daily Mail.



Zijn 65-jarige stiefzoon Andy stierf op 28 juli, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval. King moest vanwege de coronacrisis de uitvaart volgen via een videoverbinding.

Zijn 51-jarige dochter Chaia overleed afgelopen week aan de gevolgen van longkanker. Chaia was zijn enige dochter met zijn ex-vrouw Alene Atkins. Andy was een aangenomen zoon uit een eerdere relatie van Atkins.

Larry King is de afgelopen twee jaar getroffen door veel ellende. De journalist werd vorig jaar getroffen door een beroerte waarna hij wekenlang in coma lag. Ook werd er long- en prostaatkanker bij hem geconstateerd. King presenteerde bijna dertig jaar het programma Larry King Live op CNN. Hiermee stopte hij in 2010.