Talkshowhost Jimmy Kimmel neemt lange pauze

19 juni 2020

07u57

Bron: ANP 0 Celebrities Talkshowpresentator Jimmy Kimmel (52) heeft aangekondigd er een paar maanden tussenuit te gaan, om nog meer tijd met zijn familie door te brengen. Kimmel presenteerde zijn late night show sinds maart in een 30 minuten durende versie vanuit huis vanwege het coronavirus. Dit meldt Variety.

“Er is niks aan de hand, ik ben gezond, de familie is gezond. Maar ik heb gewoon even behoefte aan een lange break,” aldus Jimmy, die zijn show inmiddels al 18 jaar lang maakt en nu dus de laatste van dit seizoen achter de rug heeft. “Ik neem de zomer vrij om nog meer tijd met mijn gezin door te brengen. Ik doe dit werk al bijna 18 jaar, ik heb 3130 shows gedaan. Er is niks mis. Ik ben gezond, mijn gezin is gezond, ik heb maar een paar maanden vrij nodig. Terwijl ik weg ben, zal een hele rij van sterren voor me invallen.”

Tijdens Kimmel’s afwezigheid wordt de show door gast-presentatoren gemaakt, iets wat al eerder gebeurde in 2017 toen zijn zoontje een aantal hartoperaties moest ondergaan. Het is nog niet bekend wie het stokje gaan overnemen. De eerste show zonder Jimmy start op maandag 6 juli.