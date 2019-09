Talkshowhost Graham Norton werd tijdens zijn jeugd neergestoken: “Ik balanceerde op randje van de dood” TDS

27 september 2019

14u31

Bron: The Mirror 0 Celebrities Het leven van de Britse Graham Norton (56) hing ooit aan een zijden draadje. Tijdens zijn studententijd in de jaren tachtig werd de talkshowhost gewelddadig aangevallen. “Ik werd overvallen, geslagen en neergestoken door een groep jongens, die me vervolgens voor dood achterlieten”, bekende Norton zopas.

Het gewelddadige incident had dramatische gevolgen: Graham verloor door de messteek de helft van zijn bloed, waardoor hij balanceerde op het randje van de dood. Ook eerder liet de Britse presentator zich al uit over de aanval: “Niet om melodramatisch te klinken, maar ik wist dat ik aan het sterven was.”

Opvallend genoeg werd Graham jaren later nóg eens neergestoken, maar met dat voorval gaat hij erg laconiek om, gezien zijn verwondingen toen niet levensbedreigend waren. “Een aantal jaren terug was er weer iemand die me stak met een mes, maar hier waren mensen bij aanwezig omdat het buiten bij een club was. Die persoon wilde geld van me hebben.”

