Sylvie Meis verandert haar datingstrategie: "Ik richt me nu op de VS"

11 oktober 2018

08u06

Bron: AD.nl 1 Celebrities Presentatrice en lingeriemodel Sylvie Meis (40), die tot augustus een romance had met de schatrijke Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar, is weer volop aan het daten. Maar niet in Europa waar bijna iedereen haar kent. "Hier is het bij voorbaat een verloren zaak." Dus heeft Meis haar jachtterrein bewust verplaatst naar Miami.

Meis, zo benadrukt ze in haar column in Grazia, vindt het geen enkel probleem om weer even als alleenstaande 'carrièrevrouw' door het leven te gaan. Sterker nog: "Ik ben wild, vrij en daar houd ik van." Tussen alle zakelijke bedrijven en de zorg voor haar zoon Damián (12) door, blijft de blondine speuren naar een man waarvan ze hoopt dat het haar tweede grote liefde zal worden. Haar ex-man Rafael van der Vaart beschouwt ze in dat geval als de eerste.



Ze ergert zich wel wat aan de negatieve reacties die ze krijgt als ze weer eens is gaan daten. "Voordat ik zelf heb kunnen ontdekken wat voor vlees ik in de kuip heb, en misschien inmiddels ben afgehaakt, vraagt iedereen zich bij mijn date alweer af: is dit de ware? Dat is een druk die ik niet wil leggen op een man die ik pas heb ontmoet. Voor mij persoonlijk hoeft het ook niet meteen mister Right te zijn."



Ze vervolgt, voor haar doen behoorlijk openhartig: "Ik ben veertig, single en heb dates, maar dat betekent niet dat ik direct in een vaste relatie stap en me meteen bind. Zelfs de mannen die ik ontmoet vinden dat vaak raar, omdat ze gewend zijn dat vrouwen vertroeteld en verzorgd willen worden. Dat heb ik niet. Ik verzorg mezelf wel. Mannen kunnen een vrouw hier en een scharrel daar hebben, maar bij vrouwen wordt daar toch anders tegenaan gekeken."

In bed

In Miami, waar ze de afgelopen dagen was voor zaken en vakantie, was er op mannengebied keuze genoeg. "Maar tot nu toe heb ik nog niemand gezien die mijn hart sneller doet kloppen. En het past niet bij me om snel met iemand het bed in te duiken. Als je open bent, gaan mensen er vaak vanuit dat je makkelijk bent, maar nee nee nee!" In Amerika, zo benadrukt ze met een knipoog, doet ze zich soms voor als iemand anders . "Ik heb wel eens geprobeerd te vertellen dat ik lerares ben, maar dat geloven ze dan weer niet. Zeker niet sinds Instagram. En mijn regel is dat ik mannen nooit mijn nummer geef. Dat maakt het ook lastig om met ze in contact te blijven."

Alleen in uitzonderlijke gevallen krijgt een geïnteresseerde man haar nummer. Nooit van Sylvie zelf, maar van haar persoonlijke assistente. Waarom dat is, laat ze in het midden. Meis blijft voorlopig nog even met opgeheven hoofd doorgaan met haar zoektocht naar de ware. En dat alleen al vindt ze een spannende gedachte . Vooral omdat er nu op de wereld ergens een man rondloopt, die straks bij haar zal horen. Sylvie, die zichzelf een hopeloze romanticus vindt: "We gaan elkaar op een dag ontmoeten, of het nou morgen is of over een half jaar."

Sylvie Meis verbrak deze zomer haar nog prille relatie met de Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik. Daarna kwam de Spaanse zakenman op haar pad. Tot oktober 2017 was ze verloofd met zakenman Charbel Aouad uit Dubai, daarvoor datete ze onder meer de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie, de Franse zakenman Guillaume Zarka, de Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch en tussendoor ook nog een piloot.