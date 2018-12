Sylvie Meis showt haar kerstboom in stralend sexy setje Suzanne Borgdorff

06 december 2018

10u32

Bron: AD 0 Celebrities Lingeriemodel en presentatrice Sylvie Meis heeft voor het vierde jaar op rij haar gigantische kerstboom op geheel eigen sexy wijze gedecoreerd met lintjes, kerstballen en sneeuwspray. De blondine koos dit jaar voor de klassieke kleuren rood en groen.

Met in de ene hand een gevulde champagneglas en in de andere hand een rood kerstballetje laat Sylvie weten dat het ‘trimmen’ van de kerstboom er in haar huis in het Duitse Hamburg er weer opzit.

Het is voor de Meis Enterprise-onderneemster een traditie om uitgerekend op 5 december, pakjesavond in haar geboorteland, de boom op te tuigen. “Op hoge hakken”, aldus Sylvie. In 2015 ontstond precies daarover reuring toen ze op stiletto's de laatste hand aan haar weihnachtsbaum legde. “Anders versier jij even de kerstboom op je pumps”, luidde een van de cynische reacties.

Wonderschoon

Het jaar daarop haalde Sylvie er een houten keukentrapje bij om de witte en zwarte kerstballen op te hangen. Vorig jaar kwam ze in de kerststemming in een bordeauxrode setting. Dit jaar wordt Sylvies look (een goudkleurige robe inclusief bijpassende riem) positiever beoordeeld. ‘Wonderschoon’ en ‘je bent prachtig!’, luiden de geluiden van haar overwegend Duitse fans.

As if.... 😅😂🎄 ‘trimming’ this years Christmas tree.... Classic red&green #pakjesavond #sinterklaas #tradition #highheels 🤷🏼‍♀️😻❤️ #stnicholas #anajohnsonpreset Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 05 dec 2018 om 19:01 CET

Sylvie in 2017:

Sylvie in 2016:

Sylvie in 2015:

🎶Santa Baby🎶... Time to decorate the Christmas tree #lovetheholidayseason 🎀💜🎄🎄🎀💜💝💝🎄🎄🎀🎀💜 #Xmas #family #love #happy Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 06 dec 2015 om 17:32 CET