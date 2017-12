Sylvie Meis laat afgesprongen verloving niet aan haar hart komen KDL

12u16 0 Celebrities Afgelopen week raakte bekend dat het Nederlandse model en presentatrice Sylvie Meis (39) dan toch niet zal trouwen in 2018. Haar management liet weten dat ze al enkele maanden geleden brak met haar verloofde Charbel Aouad. Vlak nadat het nieuws in de media kwam, nam Sylvie het vliegtuig naar Miami, waar ze in bikini genoot van de zon.

Voor Sylvie is het de zoveelste liefdesbreuk sinds ze haar huwelijk met de Nederlandse voetballer Rafael van der Vaart in 2013 op de klippen zag lopen nadat Rafael gevallen was voor de charmes van Sabia, de beste vriendin van Sylvie. De Nederlandse schone lijkt echter niet veel last te hebben van haar meest recente breuk. Op het strand in Miami zag ze er erg ontspannen uit en zag ze dat ze nog steeds nagekeken wordt door mannen.

Miami Beach 😍 @sylviedesigns #bikini 📷 @michaelgoldenbaum Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 28 dec 2017 om 20:44 CET

Photo News Sylvie en haar verloofde Charbel Aouad gingen enkele maanden geleden al uit elkaar.