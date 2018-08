Sylvie Meis krijgt paniekaanval... omdat ze enkel handbagage mag meenemen Tom Tates

Bron: AD 0 Celebrities Lingeriemodel en tv-presentatrice Sylvie Meis (40) heeft recent een paniekaanval gehad toen ze geen lading koffers kon meenemen op vakantie, maar alleen handbagage. Volgens de blondine moest ze een dag lang YouTube-instructiefilmpjes bestuderen om te ontdekken dat het wel degelijk mogelijk is om vederlicht te reizen.

In haar column in glossy Grazia memoreert de blondine met veel omhaal van woorden hoe ze onlangs behoorlijk nerveus werd toen ze moest pakken voor een tiendaagse roadtrip door Zuid-Europa. Kort daarvoor verbleef ze met een kennelijk imposante hoeveelheid bagage op het Griekse jetset-eiland Mykonos. Na Mykonos werden haar 'twee hutkoffers' teruggebracht naar haar woonplaats Hamburg. "Vanuit Mykonos vloog ik door naar de roadtrip met uitsluitend, van tevoren in Hamburg ingepakte, handbagage." Waarom ze zo weinig kon meenemen op het tripje? "Omdat de bagage in de auto moest passen en het geen roadtrip met een Range Rover was."

Volgens Meis hadden de reisconcepten 'handbagage’ en 'roadtrip' eigenlijk verboden moeten worden. "Dit kan ook alleen maar verzonnen zijn door een man." Haar grondige voorbereiding met internettutorials ervaarde de ex-vrouw van Rafel van der Vaart als leerzaam. Ze wist niet dat het überhaupt mogelijk was om op reis te gaan met bijna niets. "Nog nooit heb ik zo lang nodig gehad - een hele dag in totaal - om mijn vakantie te plannen qua freaking outfits. Ik ben gewoon in een compleet nieuwe wereld beland, die van light travelling."

Ze wist bijvoorbeeld niet dat je douchegel en shampoo in kleine flesjes kunt overgieten. "Maar er zijn nog meer tips en tricks: kleding oprollen, de juiste koffer uitzoeken, zo veel mogelijk topjes en zo weinig mogelijk shorts en rokjes meenemen." Na wat gepuzzel lukte het Sylvie om, behalve textiel, toch nog om 'één paar heels, één paar ballerina’s, sportschoenen en flipflops' tussen de bagage te wurmen. "Het schijnt heel bevrijdend te zijn om licht te reizen, maar ik geloof er niks van."

Sylvie Meis verblijft momenteel op het Spaanse eiland Mallorca. Voor die zakenreis checkte ze weer de gebruikelijke karrenvracht aan luxe en vooral uitpuilende koffers in. Die vulde ze volgens eigen zeggen in een halve dag. Vervolgens, zo schrijft ze, vertrekt ze voor een werktrip van drie weken naar elders. "Dan heb ik 24 uur de tijd om mijn spullen te pakken: travelling heavy."

