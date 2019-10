Sylvie Meis geeft kinderwens op KDL

06 oktober 2019

De Nederlandse presentatrice Sylvie Meis (41) haalde sinds haar scheiding van de Nederlandse voetballer Rafael van der Vaart in 2013 vooral de media door haar kortstondige relaties. Sinds afgelopen zomer vormt Sylvie een koppel met de Duitse kunstenaar Niclas Castello (41), maar een kind van hun twee komt er niet, laat Sylvie weten.

Met Rafael kreeg Sylvie dertien jaar geleden een zoon, Damián, maar hij hoeft niet op een halfbroertje of -zusje te hopen langs moederskant, zegt Sylvie. “Het thema kinderen heb ik afgesloten”, zegt Sylvie in Bunte. “Toen ik 39 en 40 was, dacht ik er nog over na om nog een keer moeder te worden. Nu niet meer. Ik hou van mijn leven zoals het nu is. Ik heb mijn kind, mijn privéleven en mijn bedrijven. Ik heb ook geen tijd voor een baby, het zou niet te combineren zijn. Damián is een tiener nu. We kunnen over alles praten, zijn erg op elkaar ingespeeld. Ik ben dankbaar voor een geweldig kind, het is genoeg zo.”

Trouwen

Maar trouwen wil Sylvie graag wel nog. “Ik ben op mijn 34ste gescheiden, maar ik geloof nog altijd in de liefde. Getrouwd zijn is een mooi gevoel. Je gaat dan toch meer met elkaar door het leven, meer verbonden, dan wanneer je alleen bevriend bent”, zegt Sylvie. Ondertussen vormt de Nederlandse al sinds de zomer een koppel met de Duitse kunstenaar Niclas Castello. Het zit zo goed tussen de twee dat Sylvie zelfs haar penthouse in Hamburg wat heeft aangepast om het allemaal wat knusser te maken.