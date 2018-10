Sylvie Meis droomt van rol als Bondgirl Redactie

Sylvie Meis zou ooit nog graag in een Bondfilm spelen. Dat onthulde de 40-jarige presentatrice tegenover het Duitse GALA.

“Mijn grootste droom is en blijft een Bondgirl spelen. Je moet groot dromen”, aldus Sylvie, die binnenkort te zien is in de Duitse versie van de tienerfilm MISFIT. Hierin speelt ze de strenge conrector mevrouw Himmelmann.

De film vertelt het verhaal van Julia, die na een jarenlang verblijf in de Verenigde Staten terugkeert naar Duitsland. In de VS was ze het populairste meisje van haar school, maar in Duitsland is ze een ‘misfit’, een buitenbeentje. Als GALA vraagt of de tienerthema’s als ‘Wat trek ik aan?’, ‘Wanneer word ik verliefd?’ en ‘Wat plaats ik op sociale media?’ bekend voorkomen als moeder van een tienerzoon, lacht Meis: ,”Dat komt mij als single vrouw van veertig zeer bekend voor. Mode, liefde en sociale media zijn dingen waar ik dagelijks mee bezig ben.”

Sylvie vond het een hele uitdaging om in de huid te kruipen van een personage dat ver van haar af staat. Ze geeft dan ook toe dat ze een beetje last had van plankenkoorts, ondanks dat ze veel voor de camera staat. “Normaal gesproken speel ik niet in films. Maar mijn carrière in Nederland begon als een actrice, dus ik heb daar wel wat ervaring mee.”