Sylvester Stallone koopt standbeeld Rocky

18u49

Bron: BUZZE 5 Instagram Celebrities Sylvester Stallone (71) is de nieuwe eigenaar geworden van de replica van het standbeeld van Rocky. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. De acteur betaalde er tijdens een veiling 400.000 dollar (zo'n 335.000 euro) voor neer.

Van het standbeeld zijn er slechts twee. Ze werden gemaakt voor de derde Rocky-film. Een van de beelden staat bij de trap van het Philadelphia Museum of Art. Het tweede beeld werd de afgelopen maanden geveild. Het veilinghuis liet aan TMZ weten dat het beeld inderdaad was verkocht, maar liet in het midden wie de koper was.

Dat werd pas duidelijk toen er een foto opdook van Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger. Ze poseerden samen bij het beeld. Een bron wist vervolgens aan TMZ te melden dat Stallone inderdaad de koper is.

Pec the Halls! Een foto die is geplaatst door null (@theslystallone) op 26 dec 2017 om 17:59 CET