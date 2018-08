Sven Ornelis na controversiële tweet over foie gras: "Gij moet zwijgen en plaatjes draaien, zeggen mensen mij" Redactie

08 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities "Dankzij Ben Weyts en zijn collega’s in de Vlaamse regering wordt het kweken van foie gras bij ons weldra verboden. Volgende stap: iedereen verplicht vegetariër?" Dat tweette Joe-presentator Sven Ornelis, en hij voegde daar achteraf op zijn foodblog Would Be Chef aan toe dat hij op tijd en stond zijn lekker stukje foie gras zal blijven eten. Die uitspraken vielen niet bij iedereen in goede aarde.

Een stortvloed van heftige reacties volgde op Twitter. Heel wat mensen waren verbijsterd. Sven werd verweten ‘kortzichtig’ te zijn en ‘een leeghoofd’, en een enkeling liet weten dat hij Sven ‘met plezier een trechter in zijn strot zou rammen en een hoop vettige smurrie opgieten’.

Dierenvriend

Ben Weyts zelf kroop ook in de pen, maar deed dat - zoals het een minister betaamt - op een beschaafde manier. ‘Ik ben geen vegetariër, maar ik wil wél dierenleed maximaal vermijden. Een vette lever kan je kweken zónder voedsel letterlijk door de strot te rammen.’

En Anke Buckinx, Svens naaste collega bij Joe? ‘Goh ja’, zegt Anke, ‘ik zit in het kamp van de dierenvrienden, natuurlijk. Ik heb Sven dan ook meteen ge-sms’t: ‘Allez, wat zegt gij nu?’ Want Ben Weyts heeft gelijk: ganzen onder dwang vetmesten voor foie gras is echt wel dieronvriendelijk.’

Heb jij dan ook begrip voor alle ophef rond Svens tweet?

Anke: Dat dan weer niet, omdat ik weet dat Sven een goede kerel is. Én een dierenvriend.

Sven: Anke heeft over deze kwestie een totaal andere mening dan ik. Maar dat is ook goed, want anders zou het maar saai zijn. Meningen evolueren ook, hé. Ik denk over bepaalde dingen nu eenmaal wat conservatiever dan zij. Voor alle duidelijkheid: ik keur dierenmishandeling af. Ik ben ondertussen ook in gesprek met minister Weyts om samen met hem foie gras zonder dwangvoeding te bereiden en te proeven. Dat wil ik zeker doen, want hoe minder dierenleed, hoe beter.

Anke: Ach, Sven vindt het ook gewoon leuk om het debat aan te zwengelen. Hij heeft over alles een mening en zit er niet mee in om iemand tegen de schenen te schoppen.

Ook al kreeg je daardoor een hele hoop bagger over je hoofd, Sven.

Sven: Het is niet de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Toen ik het onlangs opnam voor de Catalanen, was het ook van dat. Er zijn dan mensen die zeggen: ‘Gij moet zwijgen en plaatjes draaien.’ Op Twitter gaat het tegenwoordig vaak heel snel. Mijn boodschap was een stuk genuanceerder dan die korte tweet. Vandaar ook mijn ruimere blogpost. Zolang de reacties over de inhoud gaan, heb ik daar geen probleem mee, maar op de man spelen is niet fijn.

Dierenleed lokt nu eenmaal felle reacties uit.

Sven: Ik begrijp dat wat er met die dieren gebeurt, tegen de grens van het aanvaardbare zit, en dat heel wat mensen daarvan walgen. Ik heb veel respect voor vegetariërs en veganisten, en als er een alternatief is zonder dierenleed: heel graag.

Anke: Ik ben het niet eens met Sven, maar ik erger mij blauw aan al die discussies op Twitter. Ik kan mijn energie daar echt niet insteken.