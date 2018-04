Sven en Amanda uit 'Mijn Pop-uprestaurant' gaan trouwen KDL

18 april 2018

09u34

Bron: Facebook / Dag Allemaal 1 Celebrities In 'Mijn Pop-uprestaurant 2016' leerden we Sven (23) en Amanda (25) kennen als goede vrienden, maar in de laatste aflevering van het televisieprogramma kwamen we te weten dat de vonk tussen de twee was overgeslagen en dat ze een koppel vormden. Nu hebben de twee groot nieuws!

Sven heeft Amanda een tijdje geleden namelijk ten huwelijk gevraagd in New York. "Ik had dat absoluut niet verwacht", zegt Amanda. "Tijdens een weekje New York heeft Sven mij op Valentijn meegenomen naar een zeer romantisch ministrandje met uitzicht op de indrukwekkende skyline van New York. Toen ik mijn ogen opendeed, zat hij op één knie met een blinkende ring in zijn handen. Uiteraard heb ik meteen 'ja' gezegd. Ik was zo overdonderd en gelukkig dat ik drie kwartier aan een stuk heb gelachen. Sven vroeg op een gegeven moment zelfs waar de tranen bleven."

Sven en Amanda, die ondertussen twee jaar samen zijn, zullen volgend jaar op 14 juni in het huwelijksbootje stappen.