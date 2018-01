Sven De Leijer komt met eigen zaalshow in 2018 MVO

11u56 57 Kristof Ghyselinck Sven De Leijer Celebrities Sven De Leijer gaat er dan toch voor: in 2018 start hij met een eigen zaalshow genaamd 'Content.'

Sven De Leijer is de bekendste publiekopwarmer van het land. Hij verwierf bekendheid dankzij 'De Laatste Show', en was sindsdien betrokken bij 'De Slimste Mens', 'Hotel Romantiek', 'De Ideale Wereld' en sinds kort presenteert hij ook 'Vrede Op Aarde' op één.

Op 13 februari gaat 'Content' van start. "Sven de Leijer is content. Om allerlei redenen," klinkt het in zijn beschrijving van de show. "Oké, hij zit nog altijd met een klein hoestje, en die aannemer belt maar niet terug, maar hij mag niet klagen. Sterker nog: Sven wil niet klagen. Want hij is ook dankbaar. Dat zal hij de avond zelf wel herhalen, tenzij hij het vergeet. Herinner hem er dan zeker aan! En omdat hij erop staat dat het niet alleen zijn avond wordt, maar ook en vooral die van de toeschouwers, is hij zeer benieuwd waarover het publiek het graag wil hebben. Als DJ kent hij namelijk het belang van verzoeknummers. Dus stuur maar door! Naar: info@simpletone.be"

‘Content’ is een one-man-show die een uur en vijfentwintig minuten zal duren, de laatste voorstelling valt op 27 april. Tickets zijn nu al beschikbaar via livecomedy.be.