Susan Sarandon zegt Facebook vaarwel uit protest tegen censuur

13 april 2018

06u31 0 Celebrities In navolging van een aantal andere Amerikaanse sterren als Jim Carrey, Cher, Will Ferrell en Rosie O'Donnell, zegt nu ook Susan Sarandon haar Facebook-account op. De actrice en activiste liet via Twitter weten afscheid te nemen van het sociale medium.

"Ik verlaat Facebook. Censuur is een wapen dat mensen gebruiken die feiten willen verbergen voor zichzelf en anderen. Hun enige angst is hun onmacht onder ogen te zien, in plaats van wat de echte waarheid is. Ik heb medelijden met deze mensen. Ergens in hun opvoeding is het misgegaan en hebben ze nooit geleerd wat de reden van ons bestaan is. Ze hebben slechts geleerd een kant op te kijken, waar er vele wegen zijn die tot de waarheid leiden."

Met dit citaat van Charles Bukowski, een bekende Amerikaanse schrijver, sloot Sarandon haar verblijf op Facebook af. Op Twitter kreeg de actrice hier en daar kritiek op haar actie. "Lekker belangrijk Susan, jij hebt op Trump gestemd, dus zoek het lekker uit joh!" Toch kreeg ze ook bijval van mensen die ook klaar zijn met Facebook: "Beter laat dan nooit, Susan! Welkom bij de club!"