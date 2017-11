Susan Sarandon: "Er zijn meer Weinsteins" avh

Susan Sarandon is ervan overtuigd dat er nog veel meer Hollywoodgezichten rondlopen die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag of seksueel misbruik. Veel slachtoffers durven er echter nog niet mee naar buiten te treden, zegt de actrice tegen The New York Daily News.



Susan kent naar eigen zeggen iemand in haar nabije omgeving die ook misbruikt is. Toen de actrice haar vroeg of ze er binnenkort mee naar buiten komt, antwoordde ze ontkennend. "Ze zei: ik heb gewoon niet de kracht om het te vertellen", aldus Susan.

De kwestie rond Harvey Weinstein doet de 71-jarige actrice pijn. "Iedereen zag het al die tijd door de vingers en zei: 'Tja dat is Harvey'. Ik ben echt boos dat al die mensen dat toegelaten hebben."