Susan Boyle betreurt kinderloos bestaan: “Ik ga pleegkinderen opvangen”

24 juni 2019

Susan Boyle verlangt naar kinderen. De 58-jarige zangeres is daarom van plan een aantal pleegkinderen in huis te halen, zo vertelde ze in een interview met The Sun.

"Ik heb een heerlijk huis, waarom zou ik het niet delen?", aldus de Schotse, die tien jaar geleden wereldberoemd werd toen ze als 'zingende huisvrouw' haar opwachting maakte in ‘Britain's Got Talent’. Susan is naar eigen zeggen dol op kinderen. "Dat ik ze zelf niet heb gekregen, daar heb ik het meest spijt van."

Jonge Schotten die een thuis zoeken, moeten echter nog geduld hebben. Susan heeft het nog veel te druk met haar zangcarrière. Ze bracht onlangs haar nieuwe album ‘Ten’ uit en gaat volgend jaar op tournee door het Verenigd Koninkrijk. "Ik ben gelukkig. Ik geniet van elke minuut, ik hou van het leven. Kom maar op!”