Survivalheld Bear Grylls uit wildernis gered na levensbedreigende reactie op bijensteek

Bear Grylls uit wildernis gered na levensbedreigende reactie op bijensteek

30 augustus 2019

10u58

Bron: Metro 0 Celebrities De Britse Edward Grylls (45), zoals Bear Grylls echt heet, is door het oog van de naald gekropen. De survivalmeester moest tijdens de opnames van zijn nieuwste show ‘Treasure Island’ gered worden uit de wildernis, nadat hij een levensbedreigende allergische reactie kreeg op een bijensteek. De situatie was kritiek, gezien Bear Grylls in een anafylactische shock verkeerde.

Hoewel de presentator al jarenlang weet dat hij allergisch is aan bijensteken en normaal gezien goed oplet tijdens zijn avonturen, werd hij op een boot richting een onbewoond eiland in een afgelegen deel van de Stille Oceaan toch gestoken. De crew was vertrokken op survivaltocht, en de camera’s liepen net toen het noodlot toesloeg.

Net na de bijensteek bleef Bear Grylls nog strijdvaardig en wilde hij gewoon doorgaan met filmen. Maar de situatie kreeg een beangstigende en zorgwekkende wending, toen de crew besefte dat de presentator in shock verkeerde en dat zijn leven mogelijk in gevaar kwam. Dokters snelden daarop ter hulp, en dienden meteen anti-allergieprik EpiPen toe. “De ironie van survivalist Bear die gestoken wordt, een allergische reactie krijgt en gered moest worden met een EpiPen”, klinkt het. “Het was een erg bizar en ijzingwekkend moment.”

Niet eerste keer

Bear Grylls en de crew werden afgevoerd en de opnames van de reeks werden stilgelegd. Het is trouwens niet de eerste keer dat Bear een allergische reactie krijgt op een bijensteek. Ook in 2016 werd hij getroffen, toen hij als onderdeel van de reeks ‘Born Survivor’ honing uit een bijenkorf probeerde te stelen. Toen was zijn allergische reactie echter veel milder, en was de situatie op geen enkel moment levensbedreigend.