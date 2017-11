Supporter zet Sven Nys in de bloemetjes TDS

17u58

Twitter

Sven Nys is ondertussen al een tijdje geen actieve veldrijder meer, maar dat wil niet zeggen dat zijn fans hem vergeten zijn. Wel integendeel, zo blijkt.

Sven werd namelijk door supporters Henk en Isabel namelijk flink in de bloemetjes gezet. De zoon van het koppel nam deel aan de 'Sven Nys Academy', dat zoveel mogelijk kinderen het plezier van offroad fietsen wil laten beleven.

De papa van Thibau kreeg een smakelijke doos 'Merci', en een grote kaart met een mooie tekst. "Beste Sven. Afgelopen week was het alweer onvergetelijk genieten voor Iben (en voor ons). Onze zoon zien genieten op de fiets en voldaan zien thuiskomen is een groot geschenk. Een actiever kind als Iben die elke dag extra zijn best moet doen op school om zich te concentreren, beleeft hier meer dan een fietskamp. Hij komt telkens weer een beetje thuis in het Sven Nys Cycling Center. Hij kan hier zichzelf zijn. Bedankt om dit voor Iben (en vele andere kinderen) te betekenen. Je bent een voorbeeld voor andere jeugdbegeleiders met je aanpak. Geen stress en druk, maar plezier en genieten! Heel oprecht: merci."

"Altijd fijn om al die leuke reacties te krijgen van de kinderen en hun ouders. Bedankt iedereen", schreef Sven Nys op Twitter.

