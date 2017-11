Supermodel Miranda Kerr in verwachting van tweede kindje TDS

Bron: People 0 Getty Evan Spiegel en Miranda Kerr verloofden zich al vorig jaar. Celebrities Miranda Kerr en haar kersverse man Evan Spiegel zijn in verwachting van hun eerste kindje. Het 34-jarige Australische supermodel wordt zo wel voor de tweede keer moeder. Dat bevestigt haar woordvoerder tegenover het Amerikaanse blad People.

Miranda mag dan wel voor de tweede keer moeder worden, toch is dit de eerste baby van Miranda en haar kersverse man Evan Spiegel, oprichter van Snapchat. Het koppel stapte in mei dit jaar in het huwelijksbootje, tijdens een intieme ceremonie hij hen thuis.

Blijven sporten

Wanneer Miranda en Evan hun oogappel precies verwachten, kwamen we nog niet te weten. Maar het supermodel liet wel al weten haar fitnessroutine tijdens haar zwangerschap zo lang mogelijk te willen voortzetten. Miranda was van 2010 tot 2013 getrouwd met acteur Orlando Bloom. Het stel kreeg een zoontje: Flynn. Hij is intussen zes jaar oud.