Supermodel Claudia Schiffer wordt 50 en blikt terug: “Plots was ik een sekssymbool, ze stalen zelfs mijn slipjes”

09 april 2020

14u00

Bron: TV FAMILIE 1 Celebrities Je kan het amper geloven als je haar ziet, maar in augustus viert Claudia Schiffer haar 50ste verjaardag. De Duitse blikt daarom terug op haar topperiode in de jaren 90. “ Het was absolute waanzin”, zegt Claudia. “Samen met enkele meisjes kreeg ik ineens het etiket ‘supermodel’. Dat bestond voordien gewoon niet. In plaats van mannequins werden we sekssymbolen. Een soort van rocksterren. En daar waren we absoluut niet klaar voor.”

De modellen met wie Claudia naar de top werd gekatapulteerd zijn onder andere Cindy Crawford, Carla Bruni, Naomi Campbell, Helena Christensen en Kate Moss. Maar Claudia werd door velen als de absolute koningin beschouwd. “Het was Karl Lagerfeld zaliger die mij volop promootte”, zegt ze. “Ik ben hem zó dankbaar. Hij was een genie. Karl was bovendien een gentleman. In tegenstelling tot veel andere ‘heren’ in de branche...”

“Veel modellen vielen én vallen ten prooi aan mannen met macht in de modewereld”, legt Claudia uit. “Om een job te krijgen, moesten sommigen mee naar hotelkamers. Dáár ben ik aan ontsnapt. Met dank aan m’n status. Ik denk dat meisjes zoals Cindy, Kate en Naomi dat probleem evenmin hebben gekend. Tja, wij hadden de luxe om vieze venten te mijden. Als een modehuis met zo iemand samenwerkte, werkte ik niet meer voor hen, punt uit.”

Gekke mannen

Maar goed, Claudia Schiffer was wel degelijk een sekssymbool. Ook beroemde mannen vielen voor haar. Richie Sambora van Bon Jovi, Albert van Monaco, zanger Peter Gabriel, illusionist David Copperfield... Allen waren ze in de ban van haar. “Ja, dat was zo”, aldus Claudia. “Het was soms echt ongelooflijk. Tijdens modeshows werd mijn ondergoed gepikt terwijl ik over de catwalk liep! Dan kwam ik terug en had ik geen slipje meer. Vaak pikten andere modellen mijn lingerie, om door te verkopen aan gekke mannen. Ik hoorde dat sommigen daar tot 1.000 euro voor gaven. Ik heb uiteindelijk een lijfwacht ingehuurd om mijn ondergoed te bewaken.”

Sinds 2002 is Claudia getrouwd met regisseur Matthew Vaughn (49). Samen hebben ze drie kinderen: Caspar (17), Clementine (15) en Cosima (9). “Ik leid een rustig leven nu”, zegt ze. “Op het Engelse platteland. Af en toe doe ik nog iets in de modewereld. Maar enkel als ik het écht leuk vind of een vriend een plezier kan doen.”

Claudia is vennoot in enkele bedrijfjes en vult haar dagen ook met liefdadigheidswerk en de inrichting van haar huis. “We reizen ook veel”, zegt ze. “En ik probeer te schrijven. Ik weet niet of ik talent heb, maar ik wil het uitvissen. Mijn man verdient geld door verhalen te schrijven. Ik heb carrière gemaakt omdat ik er toevallig goed uitzag. Dat wringt soms. Ik wil óók geapprecieerd worden om wie ik ben. Dat is nu mijn grootste ambitie. Bewijzen dat ik écht iets kán.”

