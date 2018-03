Superman Henry Cavill doodverklaard op wikipedia: "Het moment dat je erachter komt dat je twee dagen geleden bent overleden..." MVO

06 maart 2018

08u21 0 Celebrities Henry Cavill, die we kennen als Superman uit 'Man of Steel', deed een wel erg bizarre ontdekking toen hij zijn naam door Google haalde. Op zijn wikipediapagina stond namelijk een sterfdatum: volgens de online encyclopedie zou hij op 3 maart 2018 zijn overleden.

Gelukkig was het vals alarm, want de acteur heeft het begin van deze maand gewoon overleefd. Dat kunnen we afleiden van zijn Instagrampagina, waar hij het vreemde bericht postte. "Het moment dat je erachter komt dat je twee dagen geleden bent overleden", schreef hij er al grappend bij. Eind goed al goed, zullen we maar concluderen.

When you learn that you died 2 days ago.... Een foto die is geplaatst door null (@henrycavill) op 05 mrt 2018 om 14:31 CET