Superheldenrol helpt Angelina Jolie ook in het echte leven: “De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk” SDE

25 augustus 2019

10u40

Bron: E! News 0 Celebrities Angelina Jolie (44) bereidt zich momenteel voor op haar rol in de nieuwe Marvel-film ‘Eternals’. Haar personage Thena heeft verschillende superkrachten en dat doet iets met een mens, vertelde Jolie aan E! News.

“Ik ben net als ieder ander persoon”, vertelt Angelina Jolie aan E! News. “Zeker de laatste jaren zijn niet gemakkelijk geweest voor me, en ik voelde me niet echt sterk. Maar net wanneer je je niet sterk voelt, moet je jezelf uitdagen.” En dat is net wat de actrice gedaan heeft, die niet alleen in de huid kroop van Thena, maar ook van ‘Doornroosje’-slechterik Maleficent. “Ik ben zo dankbaar dat ik de kans kreeg om deze personages te spelen: ze trekken elk stukje kracht dat ik heb naar boven en herinneren me eraan dat ik sterk kan zijn.”

Al is dat niet altijd gemakkelijk, geeft ze toe. “Soms voel je je zo slecht, en dan moet je je weer helemaal terug oppeppen. Momenteel moet ik zoveel trainen voor Thena, en ze is zo'n positief personage, zo gezond en zo agressief, dat ik vaak denk: ‘Dit gaat niet werken’. Maar je moet jezelf echt dwingen.” En inspiratie kan ze altijd bij haar kinderen halen. Jolie vertelt dat haar 11-jarige zoon Knox wapentraining en karate volgt, en dat ze vaak naar zijn lessen gaat kijken. “Ik loop al die lessen binnen. Ik ben die moeder die overal onverwacht binnenkomt. Maar het is gewoon leuk”, lacht ze.