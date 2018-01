Sugababe Heidi Range bevallen van eerste kind: "We zitten op een grote, roze wolk" MVO

24 januari 2018

06u10

Bron: ANP 0 Celebrities Heuglijk nieuws voor Heidi Range en haar man Alex Partakis. De zangeres van de Sugababes beviel van hun eerste kindje, dochter Aurelia Honey. Dit maakte ze bekend via Instagram. "We zijn compleet in de wolken om jullie voor te stellen aan onze prachtige baby. Aurelia Honey is geboren op 21 januari en is een bundeltje liefde! Papa en ik zitten op een grote roze wolk. Welkom op de wereld lieve schat."

In juli 2017 maakte Heidi bekend zwanger te zijn, nadat eerdere pogingen waren mislukt. "Het weekend dat we in ons nieuwe huis trokken, dat we twee jaar lang verbouwd hebben, ben ik zwanger geraakt. Alsof het zo moest zijn. Het was een heel emotioneel en mooi jaar voor ons", zei Heidi tegen HELLO! Magazine.

Heidi en Alex trouwden in 2016 in Florence, nadat ze door hun personal trainer aan elkaar gekoppeld waren. Sinds hun eerste date in een chique restaurant in Londen, waren de twee onafscheidelijk. Heidi's mede-Sugababe Amelle Berrabah kondigde vorige maand op Instagram aan zwanger te zijn van haar eerste 'Suga-baby'.

We’re absolutely delighted to introduce you to our beautiful baby girl. Aurelia Honey Partakis was born on 21/01/18. 6lb 2oz of pure joy!Daddy and I are floating on Cloud 9 and falling more in love with her by the minute. Welcome to the world my sweetheart 🐣👶💗 X Een foto die is geplaatst door null (@hrange29) op 23 jan 2018 om 23:15 CET